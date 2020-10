ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.10.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Für den Telekomsektor - gemessen am Branchenindex STOXX Europe 600 Telecommunication - stelle der Oktober traditionell eine saisonal günstige Phase dar. Aufgrund dieses zyklischen Unterstützungsfaktors hätten die Analysten die saisonalen Rahmenbedingungen für die Aktie der Deutschen Telekom näher untersucht. Und tatsächlich: Sektor- und Einzelwertentwicklung würden zusammenpassen. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends könne der Telekomtitel vom 12. Oktober bis Ende Oktober im Durchschnitt um gut 5% zulegen. Die reine Performance sei aber nur eine Seite der Medaille - die andere sei die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen. Mit 70% falle die Trefferquote dabei ebenfalls sehr gut aus. Der beschriebene saisonale Rückenwind könnte also helfen, um die Hochs der letzten vier Monate anzusteuern, die allesamt im Bereich von rund 15,60 EUR ausgebildet worden seien. Langfristig arbeite der Titel ohnehin immer noch an einer, seit fast zwei Dekaden andauernden, riesigen Bodenbildung. Im Verlauf der potenziellen unteren Umkehr bilde das Papier eine Korrekturflagge aus. Deren Auflösung nach oben (Flaggenbegrenzung akt. bei 16,39 EUR) würde ein frühes Indiz für einen großen Befreiungsschlag liefern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:14,54 EUR +0,52% (08.10.2020, 09:10)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,58 EUR +0,62% (08.10.2020, 09:24)