Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der japanische Mischkonzern Softbank wolle einem Pressebericht zufolge einen bedeutenden Anteil am gerade fusionierten US-Mobilfunker T-Mobile US an die Deutsche Telekom verkaufen. Dazu befänden sich Softbank und die Deutsche Telekom in Gesprächen, habe das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Mit einem möglichen Deal würde die Telekom ihren Anteil von derzeit knapp 44 Prozent auf über 50 Prozent erhöhen.Dabei würde es sich um einen milliardenschweren Deal handeln, denn T-Mobile US sei derzeit an der Börse insgesamt rund 120 Milliarden Dollar wert (111 Milliarden Euro).T-Mobile US und der von Softbank dominierte Rivale Sprint seien am 1. April zusammengegangen. Die Deutsche Telekom habe sich dabei rund 43 Prozent der Anteile gesichert, kontrolliere das neue Unternehmen aber bereits über eine Stimmrechtsvereinbarung mit Softbank und konsolidiere die US-Tochter damit weiter in den eigenen Zahlen. Wie viele Aktien Softbank genau an die Telekom abgeben wolle, sei noch Gegenstand der Gespräche, habe es im WSJ weiter geheißen.Ein möglicher Ausbau der Beteiligung an T-Mobile US mache strategisch Sinn. Denn die US-Tochter entwickle sich weiter prächtig. Allerdings sitze die Deutsche Telekom per Ende März 2020 auf einem Berg von 77,4 Milliarden Euro Nettoschulden. Dennoch: Die Telekom sei operativ auf dem richtigen Weg. Das sollte sich auch im Aktienkurs widerspiegeln.Mit Material von dpa-AFX