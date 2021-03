Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,655 EUR +0,94% (15.03.2021, 17:39)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,62 EUR +0,82% (15.03.2021, 17:25)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) weiterhin zu kaufen.Steigende Datenvolumina, vermehrtes Home-Office und Homeschooling sowie zunehmende digitale Anwendungen im Alltag würden zu einer steigenden Nachfrage nach Telekommunikationsdienstleistungen führen. Die letzten Quartale seien von zunehmender Nachfrage nach Bandreite, Geschwindigkeit und Datenvolumina geprägt gewesen. Dabei sei eine leichte Verringerung der Preiselastizität der Nachfrage zu beobachten, was zu steigenden Durchschnittsumsätzen je Kunde führe. Die 5G-Technologie könne mittelfristig einen zusätzlichen Wachstumsschub bringen.Maurer erachte die Bewertung des Telekommunikationssektors in Europa generell als attraktiv (EV/EBITDA 21e Median 5,8). Die Monetarisierung der Infrastruktur (v.a. Funkmasten) einzelner Telekombetreiber führe zu positiven Bewertungseffekten der betreffenden Unternehmen. Maurer sehe hier die Möglichkeit, dass es durch erfolgreiche Transaktionen generell zu einer Erhöhung der Bewertungsmultiples (re-rating) im Sektor komme.Die Bewertung der Aktie der Deutschen Telekom liege im Rahmen der Bewertungsbandbreite europäischer Vergleichsunternehmen (Deutsche Telekom EV/EBITDA 21e 5,8, KGV 21e 15,6).Deutsche Telekom habe nach Einschätzung des Analysten ein solides Zahlen-Set für das Q4/2020 berichtet und auch der Ausblick für 2021 indiziere ein weiteres Ergebniswachstum. Organisch seien die Umsätze und das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 5% bzw. 9% gestiegen. Regional habe sich vor allem das US-Geschäft organisch sehr robust gezeigt, während der Umsatz in Europa durch negative Wechselkurseffekte und eine schwächere Entwicklung in Deutschland (Mess-, Steuer- und Regelungstechnik-Umsatzminus von 1,7%, nachlassendes Momentum im Festnetz) um knapp 3% rückläufig gewesen sei.Die Covid-19 Pandemie und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die allgemeine wirtschaftliche Dynamik würden auch negative Effekte zeigen. Allen voran seien geringere Roamingumsätze, welche durch deutlich überdurchschnittliche Margen charakterisiert seien, und eine Schwäche im Großkunden-Projektgeschäft (T-Systems) zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.