Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,176 EUR -0,37% (01.04.2021, 13:52)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,144 EUR -0,15% (01.04.2021, 13:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (01.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im weiter freundlichen Marktumfeld präsentiere sich die Deutsche Telekom nach wie vor von ihrer starken Seite. Am heutigen Donnerstag finde beim Bonner DAX-Konzern zudem die Hauptversammlung statt. Das bedeutet: Anleger könnten sich in der kommenden Woche auf die Dividende freuen. An der Höhe der Ausschüttung gebe es jedoch Kritik.Wie angekündigt sollten Anleger 60 Cent je T-Aktie bekommen. Bei Aktionärsvertretern sorge dies für Kritik. So habe Frederik Beckendorff von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz die Höhe im Vorfeld als "erklärungsbedürftig" bezeichnet. Die Dividende sei "knauserig", meine Winfried Mathes von Deka Investment.Auf dem aktuellen Kursniveau könnten sich Anleger über eine Rendite von immerhin 3,5% freuen. Dieses Niveau sei vom Management für die Zukunft auch als Mindestdividende festgelegt worden. Am kommenden Dienstag werde die T-Aktie dann ex-Dividende gehandelt - die Zahlung auf das Konto erfolge in der Regel am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung.Die Deutsche Telekom bleibe ein Dividendentitel. Es wäre allerdings durchaus zu begrüßen, wenn die Ausschüttungen künftig wieder erhöht würden. Wichtiger sei aber, dass der Kurs zuletzt wieder angezogen habe. Der positive Trend sollte sich nun weiter fortsetzen. Deshalb heiße es: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link