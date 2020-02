Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Knall-Meldung am frühen Morgen: Der DAX-Konzern wolle bei der geplanten Übernahme des US-Mobilfunkkonzerns Sprint einem Bericht zufolge den Preis drücken. Da sich die Telekom-Tochter T-Mobile US deutlich besser als der Fusionspartner entwickelt habe, wolle die Deutsche Telekom die Konditionen für den bereits 2018 angekündigten Deal nachverhandeln, berichte die "Financial Times" unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen bei der Deutschen Telekom. Nur wenige Tage, nachdem der Deal nach jahrelanger Hängepartie durchgewunken worden sei.Sprecher der Deutschen Telekom sowie der beteiligten US-Unternehmen und der Sprint-Mutter Softbank hätten den FT-Bericht nicht kommentieren wollen, habe es weiter geheißen. Die Transaktion ziehe sich u.a. wegen möglicher kartellrechtlicher Bedenken in die Länge. Erst Anfang dieser Woche habe sich die Telekom in dieser Frage in einem wichtigen US-Kartellrechtsprozess durchgesetzt.In dem Bericht heiße es, ein Scheitern des Deals sei nicht auszuschließen. Zwischen den Parteien Deutsche Telekom auf der einen Seite und Softbank auf der anderen herrsche eine Patt-Situation. Unmittelbar nach erfolgter Genehmigung der Fusion habe sich T-Mobile-Chef John Legere euphorisch geäußert: Die Entscheidung sei ein "großer Sieg". Und weiter: "Jetzt sind wir endlich in der Lage, uns darauf zu konzentrieren, die letzten Schritte dieser Fusion abzuschließen." Die Euphorie dürfte nun Ernüchterung weichen, sollte sich der Inhalt der FT-Meldung bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,612 EUR +1,23% (12.02.2020, 17:35)