Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,192 EUR +0,86% (11.04.2022, 09:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,222 EUR +0,54% (11.04.2022, 09:31)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Durch den Dividendenabschlag am Freitag hat sich der charttechnische Ausbruch bei der Deutschen Telekom vorerst verschoben. Dennoch ist das Kaufsignal weiter in Reichweite. Derweil hat der Konzern in der ersten Runde der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi noch kein Ergebnis erzielt."Die Deutsche Telekom ist wirtschaftlich stark, das hat sich ( ) auf der Hauptversammlung des Konzerns erneut gezeigt. Die Beschäftigten haben zu diesem Erfolg maßgeblich beigetragen, und sie fordern zurecht Anerkennung und Teilhabe", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland nach der ersten Runde am Freitag.Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um sechs Prozent sowie eine bessere Einkommensgerechtigkeit. Damit sollen die Reallöhne gestärkt werden, um auch der hohen Inflation gerecht zu werden. Der bisherige Tarifvertrag wurde zum 31. März 2022 gekündigt, der neue soll laut Verdi zwölf Monate laufen.Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern sind noch in einem frühen Stadium. Wichtiger ist für die Aktie aber ohnehin, dass der Konzern operativ auf Kurs ist. Ein neues Kaufsignal dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.