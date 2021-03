Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,715 EUR +1,30% (15.03.2021, 12:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,715 EUR +1,40% (15.03.2021, 12:10)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe die Deutsche Telekom endlich den Ausbruch aus dem langfristigen Seitwärtskorridor geschafft. Seit dem Sprung über den Widerstand bei 15,50 Euro gehe es mit dem DAX-Titel massiv nach oben. Eine Kaufempfehlung der UBS liefere zu Wochenbeginn weiteren Schwung.In der neuen Studie habe Analyst Polo Tang seine Prognose für den freien Barmittelzufluss ab 2024 nach oben geschraubt. In den Kernmärkten Deutschland und USA sei die langfristige Situation attraktiv und jetzt auch besser planbar. Das Potenzial sei noch nicht ausgeschöpft, weshalb er das Kursziel von 21,50 auf 22,80 Euro angehoben habe. Die Einstufung laute weiter "buy". Auf dem aktuellen Niveau sehe der Experte damit ein Potenzial von fast 40 Prozent.Zahlreiche Analysten würden bei der T-Aktie zum Kauf raten. Angesichts der starken Entwicklung der Tochter T-Mobile US werde die Unterbewertung des DAX-Titels in der Tat immer offensichtlicher - trotz des jüngsten Kursanstiegs."Der Aktionär" setzt deshalb auch im "Aktionär"-Depot weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 15.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: