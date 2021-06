XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,91 EUR +0,18% (28.06.2021, 14:29)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (28.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Schritt für Schritt habe sich die T-Aktie in den vergangenen Wochen nach oben gearbeitet. Der langwierige Seitwärtstrend sei überwunden worden, das 20-Jahres-Hoch bei 18,15 Euro sei nur noch knapp entfernt. JPMorgan sehe auf dem aktuellen Niveau noch viel Luft nach oben.Für die US-Investmentbank sei die T-Aktie sogar die "Top Idea" im Sektor. Analyst Akhil Dattani habe die robusten Wachstumserwartungen der drei etablierten Mobilfunkanbieter in Deutschland betont. Diese seien optimistisch, dass der große Kundenstamm und der hohe Investitionsbedarf in das neue 5G-Netz einen aggressiven Angriff des neuen Netzanbieters 1&1 verhindern werde. Dattani sehe den fairen Wert der T-Aktie erst bei 25 Euro, die Einstufung laute entsprechend "overweight". Auf dem aktuellen Niveau bedeute das ein Potenzial von rund 40%.In der vergangenen Woche habe die Deutsche Telekom-Aktie erstmals wieder über der 18-Euro-Marke notiert. Gelinge nun der Sprung über das 20-Jahres-Hoch bei 18,15 Euro, wäre das starke Kaufsignal da. Anleger könnten darauf setzen, dass der Ausbruch gelinge und sollten die Gewinne laufen lassen. Auch Neueinsteiger könnten weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,906 EUR +0,55% (28.06.2021, 14:44)