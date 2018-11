XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie setze die Aufwärtsbewegung am Dienstag fort und steige um 0,7 Prozent auf 15,48 Euro. Eine Reuters-Meldung am Montag, wonach der deutsche Telekomriese den holländischen Rivalen Tele 2 wohl ohne Auflagen der EU-Kartellwächter übernehmen könne, hätten das Papier zum Wochenauftakt so stark angetrieben wie seit vier Monaten nicht.Auf dem gegenwärtigen Kursniveau seien zwei Dinge interessant: Die Outperformance gegenüber dem DAX, die sich seit dem 1.1. auf 21,7 Prozent belaufe (inkl. Dividende) und das 52-Wochen-Hoch liege bei 15,73 Euro (Xetra) und datiert vom 8.12.2017. Vom Hoch sei der Titel nur noch zwei Prozent entfernt.Mit dem Sprung über das alte Hoch erzeuge der DAX-Titel ein weiteres technisches Kaufsignal. Vor allem kurzfristig orientierte Anleger nutzen derlei Breaks, um Positionen zu eröffnen, so Martin Weiß von "Der Aktionär".Die T-Aktie habe lange als Performance-Gift gegolten, doch der Himmel über Bonn helle sich zunehmend auf. Der Break über den horizontalen Widerstand bei 15 Euro sei erfolgreich getestet worden und biete dem Aktienkurs nun eine solide Auffanglinie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: