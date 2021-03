Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (30.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach der langen Durststrecke habe die Deutsche Telekom-Aktie ihren Anlegern zuletzt viel Freude gemacht. Allmählich werde die gute operative Entwicklung beim Bonner Konzern auch im Aktienkurs eingepreist. Denn gerade in den USA laufe es weiter glänzend. Künftig arbeite die Tochter T-Mobile US verstärkt mit Google zusammen.T-Mobile US biete ihren Kunden im Rahmen der Kooperation nun YouTube TV an. Das Angebot solle den eigenen TV-Dienst "TVision" ersetzen, den T-Mobile US aufgebe. Kunden "wollen keine weiteren Streaming-Angebote - sie wollen Hilfe beim Kauf und Steuern der bereits bestehenden Angebote", so T-Mobile-US-CEO Mike Sievert in einem Blogpost zur neuen Strategie. YouTube TV werde den Abonnenten dabei zu einem günstigeren Preis angeboten als bei Google selbst.Erst im vergangenen Jahr habe die Deutsche-Telekom-Tochter eine neue Version von "TVision" gestartet, mit der der Einstieg in den Pay-TV-Markt gelingen sollte. Bereits 2018 habe T-Mobile US dazu für 325 Mio.USD Layer3 TV übernommen. Der Wert der Übernahme sei aber im vergangenen Jahr zum größten Teil abgeschrieben worden. Dennoch habe Sievert bis zuletzt noch auf den Durchbruch gehofft.T-Mobile US sei auf Erfolgskurs. Daran ändere auch das Aus für den eigenen TV-Dienst nicht. Die Kooperation mit Google dürfte eine gute Alternative sein. Für die Deutsche Telekom sei es wichtig, dass es bei der Tochter weiter gut laufe, denn das US-Geschäft bleibe der Wachstumsmotor des DAX-Konzerns. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link