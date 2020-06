Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,525 EUR +1,21% (19.06.2020, 15:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,51 EUR +1,34% (19.06.2020, 15:38)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am heutigen Freitag habe die Deutsche Telekom endlich ihre Hauptversammlung abhalten können. Der DAX-Konzern habe seine Aktionäre erstmals rein virtuell begrüßt. Doch bei den Anlegern sei die Freude groß, denn nach der Hauptversammlung werde nun auch die stolze Dividende von 60 Cent je Aktie ausgeschüttet. Zudem habe sich Konzernchef Timotheus Höttges zu den Wachstumszielen und zu den Gesprächen mit der Softbank geäußert.Höttges habe bestätigt, dass die Telekom Gespräche mit der Softbank über die Beteiligung an der Telekom-Tochter T-Mobile US führe. Allerdings liege noch kein Ergebnis vor. An Spekulationen werde man sich deshalb nicht beteiligen. Die Softbank habe aber einen erhöhten Liquiditätsbedarf.Am Markt werde spekuliert, dass die Telekom die eigene Beteiligung von rund 43 Prozent an der neuen T-Mobile US aufstocken könnte. Die Softbank dürfe die Beteiligung aufgrund der Haltefristen im Rahmen der Sprint-Fusion nur mit Zustimmung der Telekom verkaufen. Der DAX-Konzern habe zwar bereits einen hohen Schuldenberg von 77,4 Milliarden Euro, doch mit einer höheren T-Mobile-Beteiligung könnte der Konzern noch stärker vom schnell wachsenden Barmittelzufluss der Tochter profitieren.An den Wachstumszielen für das laufende Jahr halte Höttges derweil fest. Die Telekom wolle den Konzernumsatz steigern und das bereinigte EBITDA AL (after Leases) auf 25,5 Milliarden Euro erhöhen. Der freie Cashflow AL solle acht Milliarden Euro betragen. "Natürlich leiden auch wir. Unter Forderungsausfällen. Fehlenden Roaming-Umsätzen. Und geschlossenen Shops. Aber wir trauen uns zu, diese Rückschläge auszugleichen", so Höttges.Die Deutsche Telekom bleibe auf Kurs. Trotz Corona-Krise könnten die Ziele erreicht werden. Der Ausbau der Beteiligung an der wachstumsstarken US-Tochter mache Sinn - solange die finanzielle Stabilität nicht in Gefahr gerate.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.