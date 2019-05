XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,918 EUR -1,14% (23.05.2019, 11:37)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,91 EUR -1,01% (23.05.2019, 11:53)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (23.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint solle ein Meilenstein für die Deutsche Telekom werden. In den USA wolle der Mobilfunkriese damit die Platzhirsche Verizon und AT&T angreifen. Während Experten den Zusammenschluss auf einem guten Weg sehen würden, gebe es allerdings neue Berichte über Zweifel des Justizministeriums (DOJ)."Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal genehmigt wird, liegt mittlerweile bei mehr als 80 Prozent", zitiere das "Handelsblatt" Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe. Die Vermutung: Das DOJ werde sich nicht gegen die Entscheidung der US-Telekomaufsicht FCC stellen, die sich für den Deal ausgesprochen habe. Sowohl FCC-Chairman Ajit Pai als auch Makan Delrahim, der Boss der DOJ-Kartellbehörde, seien zudem von US-Präsident Donald Trump eingesetzt worden.Die Nachrichtenagentur Reuters habe derweil gemeldet, dass Mitarbeiter des DOJ ein Verbot der Fusion empfohlen hätten. In der Vergangenheit habe sich das Ministerium diesen Empfehlungen meist angeschlossen. Da T-Mobile US in der Vergangenheit mit aggressiven Preisen den Markt aufgemischt habe, würden die Wettbewerbshüter befürchten, dass dieser starke Wettbewerb nach der Fusion nachlassen könnte.In der Ära Trump seien politische Entscheidungen in den USA schwer vorherzusagen. Klar sei: Eine Genehmigung des Deals wäre positiv für die Deutsche Telekom. Aber auch so habe der Bonner Konzern einiges zu bieten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: