XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,216 EUR -0,12% (05.06.2019, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,214 EUR -0,41% (05.06.2019, 16:04)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion von T-Mobile US mit Sprint stehe weiterhin auf der Kippe. Nun arbeite die Tochter der Deutschen Telekom mit Goldman Sachs zusammen, um die Wettbewerbshüter vom Milliardendeal zu überzeugen. Nach wie vor bleibe jedoch offen, wie die US-Behörden entscheiden würden und ob sich Präsident Donald Trump einmische.Um die Zustimmung zu dem 26,5 Mrd. USD schweren Deal zu bekommen, solle die Sprint-Tochter Boost verkauft werden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe nun berichtet, dass Goldman Sachs den Prozess vorantreiben solle. T-Mobile US und Sprint würden damit ein Zeichen setzen, dass sie trotz der Skepsis im Justizministerium weiter an den Deal glauben und diesen vorantreiben würden.Mit dem Boost-Verkauf hätten die Konzerne bereits die Telekommunikationsbehörde FCC überzeugt. Nun sollten auch die kritischen Stimmen im Justizministerium beruhigt werden. Die Zweifel würden allerdings bleiben. Zum einen würden Mitarbeiter, die den Deal untersucht hätten, ein Veto fordern, zum anderen sei weiterhin offen, ob das US-Justizministerium unabhängig entscheiden könne. In der Ära Trump wäre eine Einmischung des Weißen Hauses keine Überraschung. Die Deutsche die Telekom könnte jedoch in diesem Fall sogar profitieren.Hinter der US-Fusion stehe nach wie vor ein Fragezeichen. Werde die Transaktion genehmigt, könnte das der Befreiungsschlag für die T-Aktie sein. Aktuell würden noch die Impulse für den nachhaltigen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend fehlen. Dennoch gehöre die Deutsche Telekom im schwierigen Marktumfeld derzeit zu den stabilsten Werten im DAX. Konservative Anleger könnten weiter dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: