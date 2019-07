XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,82 EUR +0,56% (24.07.2019, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,804 EUR +0,11% (24.07.2019, 15:19)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint schreite endlich voran. Am heutigen Mittwoch würden sich Top-Management und Aufsichtsrat der Deutschen Telekom treffen, um von Konzernchef Timotheus Höttges auf den neuesten Stand der Verhandlungen gebracht zu werden. Der Deal könnte kurz vor dem Abschluss stehen.Laut "Handelsblatt" wolle Höttges dabei erläutern, wie das US-Justizminiterium (DOJ) zufrieden gestellt werden solle. Seit mehr als einem Jahr kämpfe der Bonner Mobilfunkriese bereits darum, den 26 Mrd. Dollar schweren Deal mit Sprint bei den Wettbewerbshütern durchzubringen. Zünglein an der Waage sei der US-Satellitenbetreiber Dish, der als neuer vierter Player auf dem US-Mobilfunkmarkt etabliert werden solle.Dish habe einem Bericht der Nachrichtenagentur zufolge einen Deal akzeptiert. Der Konzern kaufe demnach für rund fünf Milliarden Dollar Assets von T-Mobile US und Sprint - dabei gehe es um die Prepaid-Marke Boost und Netzspektren. In den nächsten drei Jahren dürfe Sprint die Geschäfte zudem nicht verkaufen.Bereits am Donnerstag könnte das DOJ die Zustimmung zur US-Fusion erteilen. Für die Deutsche Telekom-Aktie wäre das ein wichtiger Schritt. Als letzte Hürde bleibe dann noch die Klage der US-Bundesstaaten. Werde diese abgewiesen, wäre der Weg für einen Angriff auf die Platzhirsche AT&T und Verizon frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: