Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (27.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkanbieters Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Langem werde über eine mögliche Abspaltung der Funktürme der Deutschen Telekom spekuliert. Nun scheine der Konzern ernst zu machen. Eine Fusion der Masten mit einem Wettbewerber rücke laut Medienberichten näher. An der Börse komme das gut an, der DAX-Titel springe am Nachmittag an.Wie Bloomberg berichte, erwäge die Deutsche Telekom eine Zusammenlegung der Funktürme mit denen der Rivalen Vodafone oder Orange. Vorläufige Gespräche sollten mit beiden Konzernen geführt worden sein. Doch auch ein Verkauf, ein Börsengang oder eine strategische Kooperation würden noch immer geprüft. Ziel sei es, den Wert der Sparte zu steigern.Interesse an den Telekom-Masten solle auch vom spanischen Funkturm-Betreiber Cellnex bestehen. Sowohl ein Deal mit dem Branchenriesen Cellnex als auch eine Fusion mit der Vodafone-Tochter Vantage Towers könnten jedoch Bedenken bei den Kartellbehörden hervorrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,70 EUR +3,47% (27.01.2022, 17:09)