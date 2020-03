Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Finanzierung der Anfang März genehmigten Übernahme des US-Mobilfunkers Sprint durch die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US stehe nichts im Wege. Die Coronavirus-Pandemie stelle immer mehr wirtschaftliche Vorhaben in Frage - nicht aber bei diesem Deal.T-Mobile US bestätige, dass die mit 16 Banken abgestimmten Kreditlinien weiter bestünden und die Geldhäuser das Vorhaben weiterhin unterstützen würden und finanzieren könnten. Wichtige regulatorische Hürden und Widerstände seien bereits aus dem Weg geräumt.Die Deutsche Telekom wolle den Milliardendeal im April dieses Jahres abschließen. Ob die aktuellen globalen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie diesem Termin einen Strich durch die Rechnung machen würden, bleibe abzuwarten.Die Deutsche Telekom-Aktie sei vor dem Corona-Crash nicht sicher gewesen und habe kräftig verloren. Aktuell notiere der Kurs des DAX-Konzerns deutlich näher am 52-Wochen-Tief von 10,42 Euro als am 52-Wochen-Hoch bei 16,74 Euro. Von diesem sei die T-Aktie derzeit gut 31% entfernt. Das Papier habe sich zuletzt knapp oberhalb der 10-Euro-Marke stabilisiert. Von einer Trendwende lasse sich trotz der soliden Zahlen allerdings noch nicht sprechen.Hnweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link