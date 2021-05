Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom gehöre zu Wochenbeginn zu den stärksten Werten im DAX. Schwung verleihe eine optimistische Studie von Barclays. Die britische Investmentbank habe die T-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 23 Euro erhöht.Das neue Kursziel liege rund 35% über dem aktuellen Kursniveau. An der Börse komme das gut an. Mit dem Sprung über die 17-Euro-Marke starte die T-Aktie nun einen neuen Angriff auf das Mehrjahreshoch. Gelinge der Ausbruch über 17,36 Euro, wäre die nächste Hürde noch beim 2017er-Hoch bei 18,15 Euro. Werde auch diese überwunden, wäre dies gleichbedeutend mit dem Ausbruch aus dem sehr lange intakten Seitwärtstrend. Höher habe die T-Aktie letztmals 2002 notiert.Es gehe wieder in die richtige Richtung bei der Deutsche Telekom-Aktie. Die Bewertung sei auf dem aktuellen Niveau nach wie vor günstig. Mit dem charttechnischen Befreiungsschlag könnten schnell deutlich höhere Kurse möglich sein. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: