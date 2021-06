Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,694 EUR +1,81% (10.06.2021, 17:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,692 EUR +1,76% (10.06.2021, 16:56)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am "Super Thursday" überwögen am deutschen Aktienmarkt die roten Vorzeichen. Hingegen positiv von sich reden mache das Papier der Deutschen Telekom, das am Nachmittag Platz 2 auf der DAX-Gewinnerliste hinter Infineon belege. Es fehle nicht mehr viel bis zur 18-Euro-Marke und dem Hoch der letzten 20 Jahre.Mit einem Stand von 17,67 Euro notiere die T-Aktie heute 1,7 Prozent im Plus und damit deutlich über dem Hoch von Ende März (17,36 Euro), was einem Ausbruch über den alten Widerstand gleichkomme. Aus technischer Sicht sei damit der Weg bis zum Hoch von 2017 bei 18,15 Euro bereitet. Sollte auch diese Hürde gemeistert werden, warte der nächste Zielkorridor erst im Bereich von 20,80 Euro.Die höheren Kurse spiegeln sich natürlich auch im Trading-Tipp vom Dienstag wider, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: