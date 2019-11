XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Bonner Konzern würden sich nach wie vor viele Blicke in den USA richten. Die wachstumsstarke Tochter T-Mobile US stehe dort kurz vor dem Abschluss der Fusion mit dem Wettbewerber Sprint. Zuletzt habe es aber auch Befürchtungen gegeben, dass der schillernde Konzernchef John Legere zum Startup WeWork wechsele. Das scheine nun vom Tisch. Er wechsele nicht zu WeWork, habe CNBC unter Berufung auf Insider berichtet. Der T-Mobile-US-Chef habe demnach keine Pläne, das Unternehmen zu verlassen.Im Dezember werde nun die Klage mehrerer US-Bundesstaaten verhandelt, die sich gegen den Deal zur Wehr setzen würden. Sie würden befürchten, dass dadurch Nachteile für Kunden, Arbeitnehmer und Innovationskraft entstünden. Zuletzt habe es jedoch auch Berichte gegeben, dass T-Mobile die Bedingungen des Deals noch einmal nachverhandeln wolle.Ein Abgang des Top-Managers Legere wäre an der Börse sicher nicht gut angekommen. Von daher seien die neuen Berichte positiv zu werten. Gelinge die Fusion, dürfte die US-Tochter ihren Status als Wachstumsmotor im Bonner Konzern noch einmal zementieren. Die T-Aktie bleibe eine Halteposition für Konservative, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie des Mobilfunkriesen. (Analyse vom 18.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: