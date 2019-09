XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,994 EUR -0,27% (10.09.2019, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,994 EUR -0,27% (10.09.2019, 11:00)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom könne sich nach wie vor nicht von der 15-Euro-Marke lösen. Aktuell würden bei dem DAX-Konzern einfach die Impulse fehlen. Während der 5G-Ausbau in Deutschland gerade erst ins Rollen komme und noch Zeit benötige, falle die Entscheidung über die US-Fusion mit dem Wettbewerber Sprint erst im Dezember.Langfristig solle der neue Mobilfunkstandard 5G hohe Einnahmen bringen. Neue Lösungen für die Industrie und eine bessere Netzabdeckung in Deutschland sollten sich für die Deutsche Telekom auszahlen - doch zunächst einmal koste der Netzausbau Geld. Positive Impulse für die Aktien seien von dieser Seite vorerst nicht zu erwarten.Die US-Fusion befinde sich zwar auf der Zielgeraden. Doch erst im Dezember werde ein US-Gericht entscheiden, ob der Zusammenschluss wirklich genehmigt werde. Bis dahin bleibe die Unsicherheit im Markt - der erhoffte Befreiungsschlag sei trotz der erfolgten Genehmigung des US-Justizministeriums noch nicht gelungen.Es gebe derzeit dynamischere Werte als die Deutsche Telekom. Neueinsteiger müssen deshalb nichts überstürzen und können in Ruhe abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer investiert sei, bleibe dabei. Langfristig seien die Aussichten vor allem dank der starken US-Tochter und des lukrativen Funkturmgeschäfts unverändert gut. (Analyse vom 10.09.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: