Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (31.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im Kampf gegen das Coronavirus spiele Telemedizin eine wichtige Rolle. Auch die Telekombranche müsse zur Bewältigung der Krise beitragen. Die Deutsche Telekom bringe nun eine App an den Start, mit der die aktuellen Testverfahren deutlich beschleunigt werden sollten.Gemeinsam mit CB Software Development habe Telekom Healthcare Solutions laut "Börsen-Zeitung" eine Corona-App entwickelt, mit der Informationen schneller bereitgestellt werden könnten. Nutzer sollten dann eine Push-Mitteilung bekommen, sobald der Befund feststehe. Noch werde das Verfahren auf Datenschutz-Vorgaben geprüft, dann solle die App allen Laboren in Deutschland kostenlos angeboten werden."Die App ersetzt die zeitintensive telefonische Abfrage der Ergebnisse. Sie hilft damit sowohl Patienten als auch Ärzten und Gesundheitsämtern, die an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten", werde Mark Düsener, Gesundheitschef der Deutschen Telekom, zitiert. "Patienten mit negativem Befund müssen nicht mehr anrufen, um nach ihrem Testergebnis zu fragen."Bereits in China hätten die Branchenvertreter China Mobile, Huawei und Co maßgeblich beim Kampf gegen Corona mitgewirkt. Videokonferenz-Programme, 5G-Technik oder ein Diagnostik-Roboter mit künstlicher Intelligenz seien zum Einsatz gekommen. Düsener gehe nun davon aus, dass die Corona-Krise auch in Deutschland die bisher eher schleppende Entwicklung des Geschäftsfelds E-Health, "wo wir bei der Telekom bisher im wesentlichen Grundlagenarbeit geleistet haben", deutlich beflügeln werde.Der DAX-Titel ist nun wieder interessant und steht daher auch auf der Hotlist für das neue 100.000-Euro-Depot von "Der Aktionär", so Maximilian Völkl. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.