Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Seit Monaten lägen die Fusionspläne der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint bei den US-Behörden zur Prüfung vor. Jetzt habe zumindest eine offizielle Stelle dem Vorhaben seinen Segen erteilt - und damit die Chancen auf den 26-Mrd.-Dollar-Deal schlagartig erhöht.Das Committee on Foreign Investment in the U.S., kurz Cifus, habe T-Mobile US und Sprint darüber informiert, dass einer Fusion aus ihrer Sicht nichts im Wege stehe. Die Genehmigung ermögliche es der Nummer 3 (T-Mobile US) und 4 im amerikanischen Mobilfunkmarkt näher an die führenden Wettbewerber Verizon und AT&T heranzurücken. Das Cifus sei mit der Prüfung beauftragt gewesen, da die Mehrheitsaktionäre beider Firmen (T-Mobile US = Deutsche Telekom; Sprint = Softbank) ausländisch seien. In diesen Fällen würden die Amerikaner prüfen, ob durch einen Deal die nationale Sicherheit gefährdet werde.Mit der Freigabe durch die Cifus hätten die Unternehmen eine erste Hürde genommen, die Entscheidungen der anderen beteiligten Behörden - Justizministerium und Telekomaufsicht - stünden jedoch noch aus. Experten würden die Nachrichten dennoch positiv werten, weil das Cifus seine Anordnungen direkt aus dem Weißen Haus beziehe, also von US-Präsident Donald Trump. Bei ähnlich gestrickten Deals in der Vergangenheit sei das Justizministerium jeweils der Auffassung des Weißen Hauses gefolgt.Mit der Freigabe durch die Cifus sei die Fusion zwar nicht in trockenen Tüchern, ein großer Unsicherheitsfaktor jedoch dennoch vom Tisch. Die Chancen, dass die Fusion wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2019 vollzogen werde, seien deutlich gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: