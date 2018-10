XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,295 EUR +0,67% (29.10.2018, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,31 EUR +0,95% (29.10.2018, 14:14)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) zu kaufen.Deutsche Telekom kremple überraschend die Video-on-Demand-Plattform um. Magenta TV - unter diesem Namen biete der Konzern seit letzter Woche die neue Streaming-Lösung an. Die Überraschung: ein Telekom-Anschluss sei dafür nicht mehr nötig. Mit 7,95 Euro pro Monat liege der Service preislich zwischen den Angeboten der US-Konkurrenz.Abonnenten könnten neben klassischen TV-Sendern auch auf eigene Serien der Telekom zurückgreifen. Eine exklusive Partnerschaft mit ARD und ZDF solle ältere Zuschauer vor die Streaming-Box locken. Das funktioniere so: In den Online-Mediatheken der Sender würden viele Produktionen schon nach vier Wochen verschwinden. Magenta TV habe die Sendungen aber deutlich länger im Angebot. Damit seien ab sofort mehr als 8.000 Titel der öffentlich-rechtlichen Sender abrufbar, darunter ein Großteil der beliebten ARD-Krimiserie Tatort.Auch aus Kostengründen mache die Partnerschaft Sinn, denn die Branchen-Riesen müssten immer mehr Milliarden in die Hand nehmen, um Kunden zum Dauer-Abo zu ködern. In Deutschland würden rund fünf Millionen Abonnenten den Netflix-Dienst nutzen, Amazon komme hierzulande auf zehn Millionen Prime-Abonnenten. Magenta-TV würden schon jetzt - ohne zahlreiche Exklusivtitel - rund 3,2 Millionen Kunden abonnieren. Tendenz steigend.Freilich sei es noch ein langer Weg bis zu zehn Millionen Abonnenten, doch der Konzern sei auf diese enormen Nutzerzahlen gar nicht angewiesen. Denn größter Umsatz- und Gewinntreiber seien weiterhin die Mobilfunk- und Festnetzsparte.Jonas Lerch von "Der Aktionär" rät zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie. Das Kursziel laute 19,50 Euro. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: