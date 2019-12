Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,688 EUR -0,72% (19.12.2019, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,714 EUR -0,19% (19.12.2019, 10:12)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (19.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern kämpfe weiterhin darum, die Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint zu fusionieren. Noch in dieser Woche könnte eine Entscheidung vor Gericht fallen. Mittlerweile habe auch Dish-Chef Charlie Ergen ausgesagt und dabei auch Überraschendes zu Tage gefördert. Im Juni habe Makan Delrahim, der Leiter der Wettbewerbsbehörde im Justizministerium, Charlie Ergen demnach geraten, einen Senator zu Ajit Pai, dem Chef der Telekommunikationsbehörde FCC, zu schicken. Dieser sollte Pai überzeugen, dass der Deal mit Dish ein wichtiger Schlüssel für die T-Mobile Fusion wäre. Es gelte durchaus als ungewöhnlich, dass das Justizministerium einem Unternehmen offiziell zur Lobbyarbeit rate.Durch den Kauf von umfassenden Geschäftsteilen und Funkfrequenzen wolle Dish der neue vierte Player am US-Mobilfunkmarkt werden. Die klagenden US-Bundesstaaten würden aber bezweifeln, dass dies gelinge. Sie würden vielmehr steigende Preise, weniger Jobs und eine sinkende Innovationskraft der Unternehmen befürchten.Ein Urteil vor Gericht stehe bald an. Beide Seiten hätten Argumente auf ihrer Seite, es bleibe deshalb weiter völlig offen, ob die Fusion genehmigt werde. Für die Deutsche Telekom-Tochter wäre die Fusion ein sinnvoller Schritt, um die Platzhirsche AT&T und Verizon anzugreifen. Der Deal könnte auch der T-Aktie neue Impulse verleihen. Bis dahin bleibe der DAX-Titel eine Halteposition, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: