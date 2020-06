Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,775 EUR -4,06% (22.06.2020, 08:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,355 EUR +0,33% (19.06.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Desaster um Wirecard überstrahle im DAX derzeit alles. Im schwachen Marktumfeld müsse am Montag aber auch die Deutsche Telekom-Aktie ein kräftiges Minus hinnehmen. Anleger müssten sich deshalb jedoch keine Sorgen machen.Der Bonner Konzern habe am vergangenen Freitag die Hauptversammlung abgehalten. Entsprechend werde die Aktie heute ex-Dividende gehandelt. Da die Deutsche Telekom im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ihre Dividende im Rahmen der Corona-Krise nicht zusammengestrichen habe, habe es der Abschlag durchaus in sich. 60 Cent je Aktie würden Anteilseigner erhalten, das entspreche auf Basis des Schlusskurses vom Freitag einer Rendite von 3,9%. Die Deutsche Telekom bestätige damit auch in der Krise ihren guten Ruf als Dividendenperle. 60 Cent je Aktie sollten auch künftig als Mindestdividende gelten.Konservative Anleger seien mit der T-Aktie gut beraten. Eine hohe Dividende, das starke US-Geschäft und die bestätigten Ziele für das laufende Jahr würden für die Deutsche Telekom sprechen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2020)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: