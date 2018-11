XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Zur Resignation gehöre Charakter. Das habe schon Johann Wolfgang von Goethe gewusst und sei offenbar bis in das Management der Deutschen Telekom hervorgedrungen. Denn die Kooperation im Cloud Computing mit dem Konkurrenten Amazon und damit das Eingeständnis der Dominanz des Tech-Giganten sei eine sinnvolle Entscheidung."Es ist sehr wichtig für uns, diese Partnerschaft mit den führenden Akteuren der Welt zu haben", so al-Saleh, der CEO der Geschäftskundentochter T-Systems. Mit den Amazon Web Services (AWS) hole sich die Deutsche Telekom dann auch gleich den Branchenprimus ins Boot (Marktanteil der AWS in Q1/2018: 33%). Ziel sei es, den Cloud-Vertrieb in den nächsten Jahren zu beschleunigen und hierbei würde die Amazon Cloud "einen sehr großen Teil dieses Wachstums ausmachen."Zukünftig werde sich der Konzern auf Zusatzangebote für die bereits existierenden Cloud-Angebote fokussieren. Dabei solle die unternehmenseigene Cloud neben den schnelleren und besser skalierbaren Amazon Web Services bestehen bleiben. Kunden könnten sich so ein Paket nach ihren Wünschen zusammenbauen.Die Deutsche Telekom habe bislang vergeblich versucht, sich mit ihrer eigenen Cloud-Lösung auf dem Markt zu etablieren. Der Standort Deutschland sei mit seinen strikten Datenschutzvorkehrungen im Marketing des Unternehmens als herausstechendes Merkmal benutzt worden. Nichtsdestotrotz habe es Amazon geschafft, dass auch große deutsche Unternehmen wie BMW und Siemens ihre Daten in den USA speichern würden.Jan Heusinger von "Der Aktionär" bleibt im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 08.11 deshalb bei einer Kaufempfehlung für die Aktie der Deutschen Telekom mit Zielkurs 19,50 Euro und Stopp bei 12,50 Euro. (Analyse vom 06.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: