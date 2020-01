Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,586 EUR -1,45% (27.01.2020, 15:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,596 EUR -1,38% (27.01.2020, 15:15)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der 5G-Ausbau beschäftige die Telekommunikationsbranche. Noch immer werde in Deutschland heiß darüber diskutiert, ob der umstrittene chinesische Netzwerkausrüster Huawei zugelassen werde. Für eine Überraschung habe nun der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) gesorgt, der eine Kehrtwende hingelegt habe.Bislang habe sich BDI-Präsident Dieter Kempf gegen einen Ausschluss chinesischer Anbieter ausgesprochen. Nun die Wende: "Es darf keine Einflussnahme durch ausländische Staaten geben", so Kempf im "Handelsblatt". "Wenn ein Hersteller die technischen, politischen und rechtlichen Kriterien der EU und der Bundesregierung nicht erfüllt, muss er von der Beteiligung am Aufbau des deutschen Netzes ausgeschlossen werden."Der Widerstand gegen Huawei wachse damit, die Meinungen würden aber gespalten bleiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel wolle die Beziehungen zu China eigentlich nicht durch einen Huawei-Ausschluss auf das Spiel setzen. Doch auch parteiintern würden inzwischen mehrere Politiker fordern, sie Sicherheitsrisiken nicht aufs Spiel zu setzen.Die Deutsche Telekom habe beim Ausbau des 5G-Netzes die Wahl zwischen Huawei und den europäischen Wettbewerbern Nokia und Ericsson, die als unbedenklich gelten würden. Allerdings seien die Produkte von Huawei qualitativ sehr hochwertig und gleichzeitig preislich attraktiver. Die Zwickmühle für den DAX-Konzern, der zuletzt noch viel mit Huawei zusammengearbeitet habe, werde somit offensichtlich.Die Deutsche Telekom-Aktie bleibt eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.