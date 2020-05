XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.05.2020/ac/a/d)



Der DAX-Konzern mache in den USA Jagd auf die Branchenführer Verizon und AT&T. Nach der Fusion der US-Tochter mit dem kleineren Rivalen Sprint finde die erste Phase wegen Covid-19 zwar unter erschwerten Bedingungen statt. Die Erwartungen an das erste Quartal habe T-Mobile US aber dennoch wieder übertroffen. Am Donnerstag, den 14. Mai, präsentiere auch die Konzernmutter ihre Geschäftszahlen. Analysten würden erneut mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum rechnen.Zum Jahresauftakt würden weitere Zuwächse beim Umsatz und Gewinn erwartet. So sollten die Erlöse laut den Schätzungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut drei Prozent auf 20,14 Mrd. Euro zugelegt haben. Das bereinigte EBITDA sähen die Experten zudem bei 6,28 Mrd. Euro, was fast sechs Prozent über dem Vorjahreswert liegen würde.Beim Gewinn unterm Strich würden die Analysten mit einem Sprung von 16 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro rechnen. Jedoch seien die Gewinnzahlen vom Vorjahr wegen hoher Aufwendungen für Personalmaßnahmen und den Genehmigungsprozess für den Sprint-Deal vergleichsweise niedrig gewesen.Von den im dpa-AFX-Analyser erfassten Analysten rate die überwiegende Mehrheit zum Kauf der T-Aktie. Vier Experten, die sich seit Jahresbeginn zur Telekom geäußert hätten, würden den DAX-Titel hingegen halten. Eine Empfehlung zum Verkauf habe es in diesem Jahr noch nicht gegeben.Anleger sollten vor den Zahlen kein Stück aus der Hand geben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".