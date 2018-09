ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nun werde es ernst. Wie angekündigt beginne nächste Woche bei der Großkunden-Tochter T-Systems der geplante Abbau von Tausenden Stellen. Der Personalabbau werde über mehrere Jahre laufen. Die Aussicht auf künftige Profitabilität der chronisch defizitären Sparte sorge an der Börse für Kursgewinne.Derweil laufe der Aktienkurs des Bonner Konzerns in ein spitz zulaufendes Dreieck hinein, dessen Untergrenze derzeit bei 13,34 Euro verlaufe. Eine obere Widerstandslinie verlaufe bei 14,20 Euro, oberhalb der bei 13,93 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch würde schnell weiteres Kurspotenzial eröffnen. Engagierte Anleger sollten mit langfristigem Kursziel 19 Euro dabei bleiben, Bei 12,50 Euro sollte die Reißleine gezogen werden, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2018)