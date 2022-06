Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,124 EUR +0,03% (01.06.2022, 17:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,102 EUR -0,12% (01.06.2022, 17:29)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (01.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unverändert zugreifen.In den vergangenen Monaten und Jahren hätten die Anleger bei der Deutschen Telekom viel Zeit und Geduld benötigt. Immer wieder habe die Aktie im Seitwärtstrend festgehangen. Doch der Ausbruch sei gelungen, aktuell notiere der DAX -Titel so hoch wie seit 2002 nicht mehr. Gehe es nach den Analysten, sei auf dem jetzigen Niveau noch deutlich mehr drin.28 Experten würden laut der Nachrichtenagentur Bloomberg regelmäßig die T-Aktie covern. 24 davon würden zum Kauf raten, dem stehe keine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Viermal laute das Votum zudem "halten". Im Durchschnitt liege das Kursziel bei 23,08 Euro - das entspreche auf dem aktuellen Kursniveau noch immer einem Potenzial von 21 Prozent.Bis auf wenige Ausnahmen sähen praktisch alle Experten die Telekom erst bei Kursen über 20 Euro fair bewertet. Besonders bullish seien dabei James Ratzer von New Street Research mit einem Kursziel von 28,50 Euro sowie Berenberg-Analyst Usman Ghazi und J.P. Morgan-Mann Akhil Dattani, die jeweils ein Ziel von 27,00 Euro ausgeben würden. Am skeptischsten seien dagegen Javier Correonero von Morningstar und Holger Schmitt vom Bankhaus Metzler mit Zielen von 17,00 Euro respektive 18,50 Euro.Die Analysten seien seit Monaten bullish und würden das bleiben. Jetzt ziehe die T-Aktie endlich nach.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link