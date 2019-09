XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom habe sich dem positiven Trend an den Börsen in der laufenden Woche nicht anschließen können. Nach wie vor pendle der DAX-Titel im Bereich um die 15-Euro-Marke, die Attacke auf das Jahreshoch lasse auf sich warten. In den USA sehe sich der Konzern derweil erneut einer Klage ausgesetzt.T-Mobile US werde von der Stadt New York wegen der Vertriebspraktiken im Prepaid-Geschäft verklagt. Der Konzern solle den Kunden gebrauchte Mobiltelefone als Neugeräte verkauft, Gebühren für unverlangte Dienstleistungen in Rechnung gestellt und illegal Steuern berechnet haben. "Missbräuchliche Verkaufstaktiken sind in den Metro-Märkten von T-Mobile weit verbreitet", heiße es in der Klage.T-Mobile US solle nun die daraus erzielten Einnahmen an einen Entschädigungsfonds übertragen. Ärgerlich sei für die Telekom-Tochter vor allem der Zeitpunkt für das Gerichtsverfahren. Im Dezember werde die Klage mehrerer US-Bundesstaaten verhandelt, die versuchen würden, die Fusion von T-Mobile US und Sprint zu verhindern.Trotz der Klage sehe es gut aus, dass der Milliardendeal in den USA abgeschlossen werden könne. Auch das neue Verfahren dürfte daran nichts ändern. Aktuell würden zwar die Impulse für die T-Aktie fehlen. Konservative setzen dennoch weiter auf die langfristig guten Aussichten und eine Attacke auf das Jahreshoch bei 15,88 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: