Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,366 EUR -1,79% (12.10.2021, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,412 EUR -1,82% (12.10.2021, 15:58)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Lage bei der Aktie der Deutschen Telekom habe sich weiter zugespitzt. Bereits im Vorfeld sei sie unter Druck geraten, als der japanische Technologieinvestor Softbank fast die Hälfte seiner Anteile an der Telekom zum Verkauf angeboten habe. Jetzt sei der Titel sogar unter eine weitere wichtige Marke gefallen. Doch das mache jetzt Hoffnung.Es scheine, als hätte die Telekom-Aktie am heutigen Dienstag den Kampf um die 200-Tage-Linie bei 16,77 Euro nun endgültig verloren. Bereits während der letzten Handelstage habe der Wert um diese wichtige charttechnische Unterstützung geschwankt. Heute habe der Titel jedoch mit einer 1,3-prozentigen Kurslücke nach unten geöffnet. Schließe die Aktie jetzt auf diesem Niveau, würde das das Verkaufssignal bestätigen.Die Investmentbank Jefferies mache dagegen Hoffnung. Sie habe die Einstufung für die Deutsche Telekom anlässlich des Starts der Beratungen zur neuen Regulierung des hiesigen Glasfasermarktes auf "buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Alles in allem habe Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie den aktuellen Entwurf der Bundesnetzagentur als förderlich für den Telekomkonzern bezeichnet, auch wenn es keine großen Überraschungen gegeben habe.Anleger würden bei der Telekom weiter Geduld brauchen. Rückschläge müssten einkalkuliert werden. Im Tagesverlauf habe der Kurs bereits die nächste Unterstützung am 2019er Hoch bei 16,26 Euro angelaufen. Ein erneuter Test dieser Linie sei recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: