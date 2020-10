Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Telekom-Aktien würden an der Börse am Montag zu den Top-Gewinnern zählen. Berichte über eine mögliche Übernahme der holländischen KPN durch den schwedischen Finanzinvestor EQT würden die Fantasie anregen. Die Deutsche Telekom dürfte als Branchenschwergewicht nicht zum Übernahmeziel werden. Ambitionierte Pläne habe aber auch der DAX-Konzern.EQT solle laut Bloomberg ein Kaufangebot für KPN über elf Milliarden Dollar erwägen. Noch sei zwar offen, ob eine Übernahme letztlich zustande komme, dennoch untermauere das Interesse, dass auch in der Telekombranche wieder mit steigenden Übernahmeaktivitäten zu rechnen sei.Auch um die Deutsche Telekom habe es immer wieder Interesse gegeben - aufgrund ihrer starken Marktposition und ihrer Größe würde der DAX-Konzern aber wohl eher als Käufer auftreten. In der Vergangenheit habe es bereits Gerüchte gegeben, dass ein Zusammenschluss mit der französischen Orange eine Option sei. Konkret seien diese aber nie geworden. Alternativ könnte die Telekom die Beteiligung an der erfolgreichen US-Tochter T-Mobile US weiter ausbauen. Angesichts des hohen Schuldenbergs von mehr als 124 Milliarden Euro sei aber auch klar, dass sich die Telekom finanziell nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,425 EUR +0,21% (12.10.2020, 16:22)