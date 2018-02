ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie verbucht Kursgewinne - ChartanalyseBoden gefunden: Am tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren drehte die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach oben um und könnte eine generelle Änderung ihrer Richtung vollziehen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Mai letzten Jahres sei es bei der Aktie der Deutschen Telekom übergeordnet nach unten gegangen. Eine in den Monaten zuvor schwankende Bewegung sei Mitte Januar erneut von einer Verkaufswelle abgelöst worden. Am Tief bei 12,73 Euro, dem tiefsten Stand seit Januar 2015, sei die T-Aktie allerdings umgedreht und verbuche seitdem Gewinne. Stabilisiert sie sich über der Unterstützung um 12,90 Euro, könnte es nachhaltig aufwärts gehen beim zuletzt von den Anlegern gemiedenen Wert, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:13,55 EUR +1,16% (26.02.2018, 09:09)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,54 EUR +0,76% (26.02.2018, 09:25)