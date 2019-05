Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,82 EUR +1,16% (14.05.2019, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,814 EUR +1,19% (14.05.2019, 15:50)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (14.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Auch nach Runde 333 sei bei der Versteigerung für den neuen Mobilfunkstandard 5G noch immer keine Entscheidung gefallen. Inzwischen würden sich die Gebote von Deutscher Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch auf 5,82 Milliarden Euro belaufen. Offen bleibe die Frage, wann der erste Mobilfunkkonzern sein Budgetlimit erreicht habe.Bislang habe es als wahrscheinlich gegolten, dass der Neueinsteiger Drillisch oder Telefónica als erste an ihre Schmerzgrenze stoßen würden. Doch am Dienstag habe nun auch Vodafone mit schwachen Zahlen gezeigt, dass man finanziell nicht mehr auf Rosen gebettet sei. Wegen Abschreibungen und dem Verkauf des Indien-Geschäfts habe bei den Briten unter dem Strich sogar ein dickes Minus von 7,6 Milliarden Euro gestanden.Um die Schulden nicht ausufern zu lassen, kürze Vodafone nun die Dividende von rund 15 Cent auf neun Cent. Konzernchef Nick Read kappe damit erstmals seit dem Dividendenstart 1990 die Auszahlung und breche das Versprechen, die Ausschüttung stabil zu halten.Mit der Kürzung der Dividende spare Vodafone nun zwar Geld, um die hohen Kosten für den 5G-Ausbau in Deutschland zu stemmen. Gleichzeitig gestehe der Konzern aber auch ein, dass die finanziellen Belastungen durchaus zu schaffen machen würden. Somit dürfte auch Vodafone daran interessiert sein, bei der Auktion zeitnah ein Ende herbeizuführen und die bereits hohen Kosten nicht noch weiter ausufern zu lassen.Besser laufe es bei den Papieren der Deutschen Telekom. Der DAX-Titel pendle weiter seitwärts, die 5G-Kosten könne der Konzern ohne größere Probleme stemmen. Offen bleibe jedoch, wie es mit der wachstumsstarken US-Tochter weitergehe.Die Dividendenperle bleibt eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.