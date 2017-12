ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.12.2017/ac/a/d)













Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie gehört jetzt zu den Favoriten! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) positiv gestimmt.Die Deutsche Telekom-Aktie sei nicht unbedingt das, was man in diesem Jahr im Depot gerne gehabt hätte, obwohl der Aktienprofi ein Faible für Deutsche Telekom habe. Nichtsdestotrotz sei die Deutsche Telekom-Aktie nicht gut gelaufen, aber in den vergangenen Tagen sei eine Art Rotation stattgefunden. Die Deutsche Telekom-Aktie gehöre jetzt mit zu den Favoriten. Sie sei von 14,60/70 Euro auf 15,24 Euro gestiegen.Der Anstieg der Deutsche Telekom-Aktie könnte sich noch ein wenig fortsetzen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,41 EUR +1,08% (05.12.2017, 11:17)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,331 EUR +0,58% (05.12.2017, 11:32)