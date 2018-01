ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (09.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





BonnLauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Telekom treibt den Breitbandausbau in Deutschland voran - AktienanalyseDer charttechnische Aufwärtstrend bei der Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ist weiterhin intakt, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Telekom treibe den Breitbandausbau in Deutschland voran. Das würden die Zahlen für 2017 belegen. Seien in den Jahren 2015 und 2016 pro Jahr rund 30.000 Kilometer Glasfaser verlegt worden, so seien es 2017 erstmals über 40.000 Kilometer gewesen. Dies habe die Telekom vor kurzem mitgeteilt. "Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht in die Fläche. Nur wir sind beim Breitbandausbau flächendeckend unterwegs", sei Vorstandschef Tim Höttges per Pressemitteilung zitiert worden. Auch beim Mobilfunkausbau sei die Telekom nach eigenen Angaben weiter vorangekommen. Die Bevölkerungsabdeckung bei LTE sei im vergangenen Jahr auf über 93 Prozent gestiegen.Die Aktie der Deutschen Telekom bewege sich seit Ende 2014 in einem langfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 14,70 Euro verlaufe. Das Kurstief des vergangenen Jahres wurde bei 14,62 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.01.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,025 EUR -0,03% (09.01.2018, 10:54)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,015 EUR -0,32% (09.01.2018, 11:09)