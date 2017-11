ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Netzumbau in vollem Gange - AktienanalyseDer Netzumbau bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ist in vollem Gange, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Davon würden jetzt fast 50 Städte in ganz Deutschland profitieren. "Wir bieten in diesen Städten ab sofort rund 3,5 Mio. Haushalten Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s an", sei Telekom-Chef Timotheus Höttges per Pressemitteilung zitiert worden. "Weitere 2,5 Mio. werden bis Februar 2018 folgen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für den flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur. Andere reden nur über Anschlüsse der Zukunft, wir bauen in der Gegenwart", so Höttges weiter.Die Aktie der Deutschen Telekom habe sich in den vergangenen Monaten seitwärts bewegt. Das aktuelle Monatstief sei bei 15,16 Euro markiert worden. Eine wichtige Unterstützungsmarke bietet indes das aktuelle Jahrestief bei 14,81 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.11.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,45 EUR +0,65% (02.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,47 EUR +0,74% (02.11.2017, 21:50)