Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (19.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.DAX im Minus, T-Aktie im Plus. Der DAX-Titel habe mit dem Break aus dem Abwärtstrend letzte Woche ein Kaufsignal erzeugt und trotzt auch heute dem schwachen Marktumfeld. Doch nicht nur das Chartbild überzeuge - der Aufwärtstrend habe einen weiteren Grund.Das Stichwort lautet Netzabdeckung. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr baue der Konzern sein Mobilfunknetz aus. 900 neue Mobilfunkstandorte seien in den letzten Monaten in Betrieb gegangen. Beeindruckend, denn 97,6% der Bevölkerung in Deutschland könnten jetzt auf das schnelle LTE-Netz zugreifen. Mehr als bei Vodafone und Co. Und der Ausbau schreite voran: "Mit Blick auf 5G (LTE-Nachfolger) dürfen wir beim Mobilfunkausbau nicht nachlassen", habe Walter Goldenits, Geschäftsführer im Bereich Technologie der Telekom erklärt.Die Deutsche Telekom AG habe in diesem Jahr die Spitzenreiter-Position bei den Umsätzen im Mobilfunk-Sektor verteidigt.