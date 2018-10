ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertrender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bei der T-Aktie stehe das "T" für pure Tristesse - seit Januar habe das Papier des Bonner Konyerns 3,8 Prozent an Wert eingebüßt. Über weite Teile 2017 habe es kaum besser ausgesehen. Viele Anleger seien genervt. Doch jetzt sei etwas passiert, was ihre Laune sprunghaft steigen lassen könnte. In einem insgesamt seit Tagen schwachem Marktumfeld zeige die T-Aktie Relative Stärke.Der monatelange Abverkauf der T-Aktie habe offenbar ein Ende gefunden. Mit dem Ausbruch aus der Dreiecksformation habe der DAX-Titel zudem ein Kaufsignal generiert. Anleger auf der Suche nach einer günstigen Story sollten bei der T-Aktie zugreifen und den Stopp bei 12,80 Euro setzen, so Martin Weiss, stellvertrender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,37 EUR +3,31% (10.10.2018, 15:26)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,39 EUR +3,53% (10.10.2018, 15:40)