Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (14.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In der nächsten Woche solle die Versteigerung für den neuen Mobilfunkstandard 5G über die Bühne gehen. Doch nach wie vor bleibe offen, ob dieser Termin eingehalten werden könne. Nach den Platzhirschen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica habe am Dienstag auch freenet gegen das Bieterverfahren geklagt. Das scheine bizarr, trotzdem steige die Wahrscheinlichkeit einer Verschiebung.Bereits vor Wochen hätten die etablierten Netzbetreiber Klage gegen die Vergabevorschriften der Bundesnetzagentur eingereicht. Telekom und Co würden befürchten, dass Konkurrenten ohne Netz zu gut gestellt seien und zu gute Konditionen für den Netzzugang bekommen könnten. freenet behaupte nun das Gegenteil. Das Unternehmen befürchte, dass ihm der Zugang zu Netzen erschwert werde und fordere einen verpflichtenden Zugang.Egal, welche Partei letztlich Recht bekomme: Durch den nächsten Eilantrag steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Auktion verzögere. Mehr Interessen müssten gewahrt werden. Investoren sollten aber auch bedenken: Wenn sich beide Seiten ungerecht behandelt fühlen würden, sei es durchaus nicht abwegig, anzunehmen, dass die Netzagentur einen guten Job gemacht habe und die Vergabevorschriften ausgewogen seien.Es sei offen, wie die Gerichte entscheiden würden. Klar sei aber, dass die 5G-Versteigerung für die Deutsche Telekom ein teures Vergnügen werde. Nach dem Einstieg von United Internet würden noch höhere Kosten drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: