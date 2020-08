Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 20,00 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 07.08.2020 17,50 Outperform Exane BNP Paribas Joshua Mills 28.07.2020 16,50 Neutral Barclays Capital Simon Coles 24.07.2020 20,90 Buy UBS AG Polo Tang 23.07.2020 19,00 Buy Deutsche Bank Roshan Ranjit 20.07.2020 20,00 Overweight Morgan Stanley Emmet Kelly 03.07.2020 17,20 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 23.06.2020 17,70 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 15.06.2020 20,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 28.05.2020 17,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 19.05.2020 16,20 Kaufen Independent Research Markus Jost 18.05.2020 17,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 15.05.2020 17,00 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 14.05.2020

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.08.2020/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 20,90 oder 16,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG wird am 13. August die Zahlen zum 2. Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 16 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die starken Zahlen der Tochter T-Mobile US sowie die schneller als erwartete Integration von Sprint signalisierten höhere freie Mittelzuflüsse beim Telekomkonzern, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am 7. August vorliegenden Studie. Der Experte habe seine Wachstumsprognosen erhöht.Dagegen eine der niedrigsten Kursprognosen für Deutsche Telekom kommt von der britischen Investmentbank Barclays. Der dort zuständige Analyst Simon Coles hat das Kursziel für die Aktie des Telekommunikationsunternehmens von 17,20 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "equal-weight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Telekomkonzern angepasst, schrieb Coles in einer am 24. Juli vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten negative Währungseffekte die größte Rolle gespielt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: