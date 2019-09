Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (09.09.2019/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,30 oder 12,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 8. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 8. August meldet, wächst die Deutsche Telekom vor ihrer angepeilten Fusion in den USA auch dank Zukäufen und günstigerer Wechselkurse weiter kräftig. Der Umsatz sei im zweiten Quartal zum Vorjahresquartal um 7,1 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro geklettert. Das um Sondereffekte und die neue Leasingbilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei ebenso stark auf 6,28 Milliarden Euro gestiegen. Aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte, wäre das Wachstum jeweils nur knapp halb so groß gewesen. Mit den Werten habe die Telekom die Analystenschätzungen leicht übertroffen. Insbesondere das gut laufende US-Geschäft habe weiter für Schwung gesorgt.Unter dem Strich sei der Gewinn mit 944 Millionen Euro auf fast das Doppelte gewachsen. Allerdings habe vor einem Jahr der Vergleich im Rechtsstreit um das Mautsystem Toll Collect mit rund 600 Millionen Euro belastet. Dennoch sei der Überschuss geringer ausgefallen als von Experten gedacht, weil im zweiten Quartal Sonderkosten von 0,4 Milliarden Euro angefallen seien, vor allem für den Stellenabbau. Die Prognosen bestätigte das Management um Vorstandschef Tim Höttges, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Independent Research. Das Analysehaus hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "kaufen" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe solide Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am 8. August vorliegenden Studie. Weitere Impulse für die Aktie dürften vom starken US-Geschäft, der attraktiven Dividendenpolitik und der anstehenden Fusion von T-Mobile US mit Sprint kommen.Dagegen die niedrigste Kursprognose für die Deutsche Telekom-Aktie kommt von der Privatbank Berenberg und liegt bei 12,70 Euro. Die Einstufung wurde angesichts eines Deals zum Netzausbau in Deutschland mit vereinbarter Ratenzahlung für die Verpflichtungen aus der 5G-Auktion auf "sell" belassen. Angesichts der Verschuldung der Branchenunternehmen und dem negativen Nachrichtenfluss rund um die Auktion sei dies für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, aber dennoch nicht der ganz große Wurf, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am 6. September vorliegenden Studie.Die Aktie der Deutschen Telekom konnte sich dem positiven Trend an den Börsen in der laufenden Woche nicht anschließen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 6. September. Nach wie vor pendle der DAX-Titel im Bereich um die 15-Euro-Marke, die Attacke auf das Jahreshoch lasse auf sich warten. In den USA sehe sich der Konzern derweil erneut einer Klage ausgesetzt.T-Mobile US solle nun die daraus erzielten Einnahmen an einen Entschädigungsfonds übertragen. Ärgerlich sei für die Telekom-Tochter vor allem der Zeitpunkt für das Gerichtsverfahren. Im Dezember werde die Klage mehrerer US-Bundesstaaten verhandelt, die versuchen würden, die Fusion von T-Mobile US und Sprint zu verhindern.Trotz der Klage sehe es gut aus, dass der Milliardendeal in den USA abgeschlossen werden könne. Auch das neue Verfahren dürfte daran nichts ändern. Aktuell würden zwar die Impulse für die T-Aktie fehlen. Konservative setzen dennoch weiter auf die langfristig guten Aussichten und eine Attacke auf das Jahreshoch bei 15,88 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie.