Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (26.11.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Nach Vorlage starker Quartalszahlen sei es für die Deutsche Rohstoff AG in einem schwachen Gesamtmarkt zunächst kräftig aufwärts gegangen: Bei einem Umsatz nach neun Monaten von 88,4 Mio. Euro (9M 2017: 39,5 Mio. Euro) sei ein EBITDA von 79,5 Mio. Euro (9M 2017: 29,1 Mio. Euro) eingefahren worden. Zudem habe das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018 auf 100 bis 110 Mio. Euro erhöht (zuvor: 90 bis 100 Mio. Euro). Das EBITDA werde nun am oberen Ende der Range von 85 bis 90 Mio. Euro erwartet. Die Aktie habe sich daraufhin von ihren Jahrestiefstständen um 15 Euro lösen und auf rund 17 Euro klettern können, sei dann aber wieder etwas zurückgefallen.Der im August kommunizierte Vermarktungsengpass durch die begrenzten Kapazitäten bei den Anlagen eines Vertriebspartners habe sich auf Nachfrage beim Unternehmen zwar noch nicht aufgelöst, die Erlösverschiebung dürfte nach Schätzungen der Analysten jedoch nur rund 2% vom Gesamtumsatz 2018 ausmachen. Das sollte die Aktie also nicht weiter belasten, sodass aus den Zahlen die Chance auf eine Bodenbildung resultiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: