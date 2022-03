Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

29,50 EUR -3,59% (28.03.2022, 13:59)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

29,80 EUR -2,93% (28.03.2022, 14:12)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (28.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Die Deutsche Rohstoff AG bleibe weiter sehr umtriebig. Die Gesellschaft beteilige sich jetzt zusammen mit einem Partner, der u.a. KI-Techniken für die Rohstofferkundung einsetze, an einem Lithium-Explorationsprojekt in Australien. Die DRAG investiere zunächst 1 Mio. AUD und werde an möglichen Projekten 70% halten. Für das deutsche Unternehmen sei das erst mal ein kleines Anfangsinvestment mit Potenzial. Für die Aktie im Moment wichtiger seien allerdings die Projekte in der Öl- und Gasförderung, und hier laufe es sehr erfreulich. So erreiche bspw. das große Knight-Bohrprojekt der Tochter Cub Creek Energy im zweiten Quartal, und damit vermutlich in einem sehr günstigen Marktumfeld, das Produktionsmaximum.Angesichts der starken operativen Entwicklung sei die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von knapp 150 Mio. Euro auch nach der steilen Rally noch nicht zu teuer. Anfang März habe das Unternehmen einen aktualisierten Barwert der Cashflows aus der potenziellen Förderung der Reserven veröffentlicht, dieser habe sich auf 640 Mio. US-Dollar belaufen. Der Preisanstieg seit Anfang Januar sei dabei allein für einen Wertzuwachs um 270 Mio. US-Dollar verantwortlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: