Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,67 EUR -1,67% (09.11.2020, 21:15)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,50 EUR -2,20% (09.11.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol Deutschland: DPW, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (09.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol Deutschland: DPW, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Meldung über die Fortschritte beim BioNTech -Impfstoff sorge heute an den Weltbörsen für ein wahres Kurs-Festival. Mit Aktien, die allerdings von den weltweiten Lockdowns teilweise sogar hätten profitieren können, gehe es hingegen bergab. So würden etwa die Anteile der Deutschen Post einen Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen knapp drei Prozent verlieren.Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass die Post in einigen Bereichen auch unter Corona gelitten habe. Daher erscheine der heutige Kursabschlag überzogen. Die Aussichten für den Logistikriesen würden nämlich nach wie vor gut bleiben. Der DAX -Konzern bereite sich gerade auf das auch sonst schon starke Weihnachtsgeschäft vor. In diesem Jahr erwarte das Management allerdings neue Rekorde bei den Paketmengen.Die Corona-Krise habe das Einkaufsverhalten der Verbraucher verändert und viel ins Internet verlagert. Dadurch sei die Deutsche Post nach anfänglichen Belastungen durch die Pandemie nach und nach zu einem Krisengewinner geworden. Insgesamt sei das Sendungsaufkommen die vergangenen Monate über hoch gewesen und jetzt stehe der Endspurt bevor - die Zeit, die sowieso auch in anderen Jahren immer besonders stark gewesen sei.Das Management erwarte neue Spitzenwerte: In der Shopping-Hauptsaison dürften die Sendungsmengen im Netzwerk von DHL Express um mehr als 50 Prozent höher liegen als ein Jahr zuvor, habe das Unternehmen bereits im Oktober mitgeteilt. "Aus der Perspektive des E-Commerce könnte man sogar sagen, dass wir durch Covid-19 im Jahr 2020 bereits auf dem Stand des Jahres 2030 sind", habe DHL-Express-Manager, Michiel Greeven, gesagt. Und weil demnächst buchstäblich die Post abgehe, habe sich der Logistikriese in Stellung gebracht: Mit 10.000 neuen Mitarbeitern weltweit und neuen Frachtflugzeugen.Zur Erinnerung: Vor einigen Monaten sei die Lage noch unsicherer gewesen. Da habe Post-Chef Frank Appel sogar Kündigungen nicht ausgeschlossen. Am Ende sei der Konzern aber wesentlich besser durch die Krise gekommen als gedacht und habe Anfang Oktober seine Prognose für 2020 erhöht.Die Deutsche Post bleibe eine Cash-Maschine - mit oder ohne neuerliche Lockdowns. Der anhaltende Boom im Onlinehandel dürfte dem Logistikriesen zu weiteren Rekordzahlen im Paketgeschäft verhelfen.Der Musterdepot-Titel ist daher nach wie vor ein attraktives Investment für konservative Anleger (Stopp: 33,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 09.11.2020)Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.