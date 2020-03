ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (05.03.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.Unsere Warnung vor der Ende Januar vervollständigten kleinen Toppformation habe sich in Bezug auf die Aktie der Deutschen Post als richtig erwiesen. Mehr noch: Der Bruch des Aufwärtstrends seit Ende 2018 sowie das Abgleiten unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 31,83/30,83 EUR) hätten den Kursverfall jüngst sogar noch beschleunigt. Der Ausverkauf habe inzwischen aber eine Dynamik erreicht, die Investoren genauer hinschauen lassen sollten. So notiere beispielsweise der RSI tief im überverkauften Terrain, während das Papier die wichtige Unterstützung aus einem Fibonacci-Level (26,11 EUR) und dem Tief vom Juni 2019 bei 26,07 EUR erreicht habe. Für ein erstes zaghaftes Stabilisierungsindiz würden nun die jüngsten beiden "inside days" sowie die Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 25,90 EUR) sorgen. Mit dem Mehrjahrestief vom Dezember 2018 (23,36 EUR) stehe unterhalb der angeführten Bastion eine weitere wichtige Rückzugslinie zur Verfügung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:26,60 EUR -1,30% (05.03.2020, 09:05)Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:26,52 EUR +1,03% (04.03.2020, 17:35)