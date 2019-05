Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (13.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Bonner Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) nach wie vor zugreifen.In einem schwachen Marktumfeld gehe es im heutigen Handel auch mit den Anteilscheinen der Deutschen Post nach unten. Dennoch hätten sich die Papiere des Logistikriesen in den vergangenen Wochen relativ robust präsentiert. Verständlich, denn es gebe gleich mehrere Faktoren, die beim DAX-Titel für Fantasie sorgen würden.Zum einen würden die Marktteilnehmer natürlich auf Klarheit bei der Frage hoffen, wie stark und ab wann die Deutsche Post das Briefporto anheben dürfe. Doch weitaus größeren Einfluss auf die Gewinnentwicklung des Logistikers hätte etwas anderes.Denn es werde immer wahrscheinlicher, dass irgendwann auch in Deutschland die Kunden für Haustürlieferungen extra bezahlen müssten. In anderen Ländern wie etwa Frankreich, Schweden oder Finnland (dort seien es sogar Aufschläge von bis zu acht Euro) sei dies bereits längst der Fall.Noch traue sich kein deutscher Lieferdienst bei einem derartigen vorzupreschen, doch die Zeit dränge eigentlich. Sämtliche Paketdienste hätten in den vergangenen Monaten wenig berauschende Zahlen verbucht. Ein Ausweg wäre die Anpassung der Preismodelle an die Nachbarstaaten beziehungsweis einfach an den zusätzlichen Aufwand.Die Deutsche Post als Marktführer müsste diesbezüglich wohl den ersten - zugegebenermaßen schwierigen - Schritt vollziehen. Doch noch sei die Angst vor Verlusten von Marktanteilen dadurch offenbar zu groß.Es sei durchaus möglich, dass sich die Anteilseigner bei diesen beiden Themen noch längere Zeit gedulden müssten. Nichtsdestotrotz würden die Aussichten für die Deutsche Post gut bleiben - zumindest solange der Handelsstreit nicht komplett eskaliere.Anleger können bei der günstig bewerteten Deutsche Post-Aktie nach wie vor zugreifen (Stopp 24,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link