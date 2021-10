Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

52,57 EUR -0,70% (15.10.2021, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

52,56 EUR -0,42% (15.10.2021, 15:00)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (15.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Man lese und höre es immer wieder: Die Deutsche Post habe zuletzt vor allem von den vielen Lockdowns rund um den Globus profitiert. Dies sei sicherlich nicht falsch, doch verfestige sich bei vielen Marktteilenehmern offenbar der Eindruck, der Logistiker hätte ein Problem damit, sollte es nicht mehr zu derartigen Ausnahmesituationen kommen.Doch dabei werde vergessen, dass es für den DAX-Konzern wesentlich wichtiger sei, dass die Weltkonjunktur weiterhin brumme. Ein Blick auf die erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung zeige auch: Auch ohne die Aussicht auf neuerliche Lockdowns in den wichtigsten Märkten der Deutschen Post dürfte es weiter nach oben gehen.So dürfte auch ohne die Corona-Sondereffekte der Umsatz 2022 erneut leicht gesteigert werden - von 77,0 auf 78,6 Mrd. Euro. Das EBITDA dürfte den Analystenprognosen zufolge von 11,7 auf 11,8 Mrd. Euro klettern, der Nettogewinn pro Aktie von 3,85 auf 3,90 Euro.Für 2023 würden die Experten mit weiteren Zuwächsen rechnen. So würden Erlöse von 80,6 Mrd. Euro erwartet, ein EBITDA von 12,0 Mrd. Euro und ein Ergebnis von 3,98 je Aktie.Anleger können daher den jüngsten Rücksetzer beim Musterdepot-Titel nutzen und zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 46,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link