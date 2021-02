Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (16.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Nach einer charttechnisch gesunden Konsolidierungsbewegung habe der DAX-Titel in den letzten Tagen wieder Fahrt aufgenommen. Es fehle inzwischen weniger als ein Euro, um ein neues Allzeithoch zu erreichen. Heute habe der Logistiker ein Pilotprojekt mit neuentwickelten Poststationen gestartet.Dort könnten Verbraucher Pakete aufgeben, Briefmarken kaufen und einen eingebauten Briefkasten nutzen. Nach Angaben der Deutschen Post seien somit rund 90 Prozent der Postdienstleistungen abgedeckt, die in Filialen üblicherweise nachgefragt würden. Ende des Monats sollten auch Videoberatungen mit Servicemitarbeitern möglich sein.Das Testverfahren betreffe zunächst 20 neue Stationen in Nordrhein-Westfalen. Es sollten Erfahrungen gesammelt werden, wie stark die Nachfrage nach so einem Angebot sei. Ob diese Poststationen zukünftig auch bundesweit eingeführt würden, sei noch offen.Die Poststationen seien Teil des im März 2020 vorgestellten Digitalisierungsprogramms. Dabei investiere die Deutsche Post in neue digitale Services und substanzielle Verbesserungen bereits bestehender Lösungen im Brief- und Paketbereich.Anleger können daher nach wie vor zugreifen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 33,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link